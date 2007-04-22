Грач знает, каким будет вердикт КС?

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ считает, что Конституционный Суд Украины примет решение не в поддержку указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ГРАЧ заявил сегодня в интервью журналистам в Симферополе.

Л.ГРАЧ отметил, что присутствовал на заседаниях КС Украины, знает ситуацию "изнутри", видит настроения, поэтому у него есть уверенность, что суд примет решение не в пользу президентского указа. При этом депутат не исключил, что решение будет вынесено уже на следующей неделе. "Я неделю там (в суде - УНИАН) провел и завтра буду, и, зная все изнутри и видя все настроения, уверен, что Конституционный Суд примет решение не в поддержку указа Президента", - сказал депутат.

Он также выразил свое личное мнение, что указ о роспуске ВР "абсолютно антиконституционный", и он спровоцировал "совершенно обостренную социально-экономическую и политичную ситуацию" в стране.