В ПР считают: оппозиция будет ”выбирать”, пока Тимошенко не станет премьером

Оппозиция будет пытаться проводить парламентские выборы до тех пор, пока лидер БЮТ Юлия Тимошенко не станет премьер-министром, - заявил в интервью РБК-Украиначлен комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от Партии регионов Василий Грицак. По его мнению, исчерпав арсенал легитимных способов борьбы за власть, оппозиция сегодня прибегает к некорректным технологиям. По его мнению, это подтверждают попытки силовым путем сорвать работу Конституционного суда, который является последней опорой правовой системы Украины. Таким образом, дискредитируются органы власти Украины, что ставит под сомнение имидж государства в глазах мирового сообщества.

При этом, считает В.Грицак, заложником такой ситуации является весь украинский народ, который используется оппозицией только для того, чтобы реваншистским путем получить власть. "Юлия Тимошенко и ее тактические сторонники в лице лидеров "Нашей Украины" согласны проводить выборы до тех пор, пока она не станет премьер-министром", - подчеркнул В.Грицак.