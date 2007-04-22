Лидера ”Студенческого братства” в Феодосии ”настоятельно” проводили в милицию

Лидер Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство” Олег ЯЦЕНКО в Феодосийском городском отделе милиции дал пояснения по поводу сегодняшней акции у Дома офицеров Черноморского флота РФ.

Об этом О.ЯЦЕНКО сообщил в интервью корреспонденту УНИАН. (Утром активисты “Студенческого братства” установили два государственных флага Украины на Доме ЧФ РФ в Феодосии – УНИАН.)

В частности, по словам О.ЯЦЕНКО, он только что побывал в Феодосийском горотделе милиции, где по требованию правоохранительных органов дал пояснения по поводу акции студентов. Как сказал лидер “Студенческого братства”, милиция его не задерживала, но „настоятельно предложила побывать в горотделе, где меня спрашивали: знаете ли вы, что ваша акция является противоправной?”.

Как сообщил О.ЯЦЕНКО, около 12 часов дня он покинул помещение горотдела милиции. В то же время, как сказал он, милиция проводит беседы с другими активистами и обыскала автомобиль „Студенческого братства”.

О.ЯЦЕНКО также сообщил, что на место события к Феодосийскому гарнизонному Дому офицеров ЧФ РФ уже прибыли местные казачьи формирования, представители которых „угрожают нам физической расправой”.

По словам О.ЯЦЕНКО, по состоянию на 12 часов дня два государственных украинских флага, установленные на трехметровой высоте у входа в Дом офицеров ЧФ РФ, оставались на месте.

Ранее в интервью УНИАН О.ЯЦЕНКО заявлял, что „проведением этой акции мы хотим подтолкнуть органы власти Украины к выполнению своих обязанностей по защите суверенитета и установления законности в отношениях с российским Черноморским флотом, который грубо нарушает Конституцию Украины и украинско-российские базовые соглашения по Черноморскому флоту”.