Юлия Тимошенко, лидеры оппозиции и Европейский Майдан (10 фото)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не отменит своего Указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады V созыва. Об этом она заявила, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля.

Фото Александра Косарева, Сергея Светлицкого, Александра Прокопенко / УНИАН