Юлия Тимошенко, лидеры оппозиции и Европейский Майдан (10 фото)
19:45, 21 апреля 2007Политика
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Митинг объединённой оппозиции
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не отменит своего Указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады V созыва. Об этом она заявила, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля.
Фото Александра Косарева, Сергея Светлицкого, Александра Прокопенко / УНИАН
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