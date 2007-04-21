Юлия Тимошенко, лидеры оппозиции и Европейский Майдан (10 фото)

19:45, 21 апреля 2007
Политика
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Митинг объединённой оппозиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не отменит своего Указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады V созыва. Об этом она заявила, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской  Площади в Киеве, 20 апреля.

Юлия Тимошенко, Юрий Луценко

Григорий Омельченко, Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко, Александр Турчинов

Юлия Тимошенко, Иосиф Винский, Александр Турчинов

Юлия Тимошенко, Вячеслав Кириленко, Юрий Луценко на митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

Юлия Тимошенко выступает на митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

На митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

На митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

На митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

Юлия Тимошенко выступает на митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

Фото Александра Косарева, Сергея Светлицкого, Александра Прокопенко / УНИАН

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