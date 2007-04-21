Конституционный суд на сегодня исчерпался (обновлено)

В понедельник, 23 апреля, Конституционный Суд Украины на пленарном заседании продолжит в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после 14 часа в судебном заседании продолжили излагать свою позицию по делу уполномоченный председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ представитель парламента в КС, народный депутат от СПУ Ярослав МЕНДУСЬ и постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Анатолий СЕЛИВАНОВ. Позже они также ответили на вопросы судей КС и представителей других сторон.

Планируется, что в понедельник они продолжат отвечать на вопросы, после чего свою позицию по делу изложат представители Кабинета министров.

Начало заседания в 9 часов 30 минут.