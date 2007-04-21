Мороз: досрочные выборы противоречили бы прежним договорённостям

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не думает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ пойдет на неправовой вариант относительно досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли принимать участие в выборах СПУ в случае, если В.ЯНУКОВИЧ договорится с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о том, что досрочные выборы будут только парламентскими.

А.МОРОЗ отметил, что это противоречило бы «уже тем договоренностям, которые у нас были, и тому документу, который мы совместно подписывали». Он отметил, что сегодня руководствуется документами, которые подписывали В.ЯНУКОВИЧ от Партии регионов, Петр СИМОНЕНКО от КПУ и он от СПУ, что партии не будут принимать участие в незаконных досрочных выборах.

Председатель Верховной Рады Украины считает, что выборы должны быть только на основе требований Конституции, «потому что иначе будет всегда возникать искушение проводить выборы до тех пор, пока состав парламента не удовлетворит виденье конкретного человека, в частности, Президента Украины». По его словам, он предлагал В.ЮЩЕНКО, если он хочет провести эксперимент о доверии, то для чистоты его необходимо проверить и доверие народа к Президенту Украины, то есть провести одновременно и президентские выборы. «Он отказался от єтого», - отметил А.МОРОЗ.

Председатель Верховной Рады сказал, что понимает причину этого, потому что «это могут быть последние выборы». «Не то, что он боится», - отметил А.МОРОЗ. По его словам, Президент просто четко знает причины, по которым проводятся досрочные президентские выборы, хотя при этом, подписывая указ, не учитывал требования, которые должны быть при роспуске парламента.

«Но каждый читает то, что хочет читать сегодня», - подчеркнул А.МОРОЗ. Он еще раз отметил, что парламентских досрочных выборов не будет, или будут только вместе с президентскими.