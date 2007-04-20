Конституционный суд проведёт субботу на работе

В субботу, 21 апреля, в 10 часов утра Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ закончил отвечать на вопросы представителей сторон, и ожидается, что завтра свою позицию будут излагать либо представители ВР, либо Кабинета министров.

Как сообщалось, сегодня один из авторов конституционного представления народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО заявил ходатайство, в котором просил судей КС продолжить заседание без его участия в связи с ухудшением состояния его здоровья. Судьи КС удовлетворили ходатайство Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Конституционный Суд Украины принял решение работать в пленарном режиме ежедневно, пока не будет вынесено решение.