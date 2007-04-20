Счёт 55:10 в пользу Януковича

20 апреля в центральной части города Киева состоялись массовые мероприятия при участии почти 65 тысяч человек. Во время их проведения нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в г. Киеве.

По информации стражей порядка, в митингах, организованных Коалицией национального единства, приняли участие 55 тысяч сторонников. Во время выступления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на Майдане Незалежности находились около 50 тысяч человек.

Мероприятия при участии оппозиции поддержали около 10 тысяч человек, утверждает милиция. (По данным организаторов, на Европейской площади, где состоялся митинг объединенной оппозиции, сегодня собрались 23 тыс. человек - УНИАН.)

На протяжении дня охрану общественного порядка во время проведения мероприятий обеспечивали почти 3 тысячи работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины, сообщает ЦОС ГУ МВД в г. Киеве.