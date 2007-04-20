Луценко: кто не хочет выполнять указ о роспуске ВР, пусть уходит

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО призывает всех, кто не хочет выполнять Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской площади в Киеве.

Ю.ЛУЦЕНКО призывал граждан использовать все разрешенные законом методы для того, чтобы заменить “саботажников” выборов: “Не хочет министр финансов Николай Янович Дапошливы выполнять ваш указ – да пошел он; не хочет министр юстиции организовывать выборы – пусть идет в отставку, не хотят члены избирательной комиссии работать – заражены политическими болезнями по больницам – найдем других”.

Обращаясь к участникам митинга, лидер “Народной самообороны” прибавил: “Я уверен, Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО), Украина нуждается в вашей прочности, вашей вере”.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность, что Президент Украины не упразднит своего указа о роспуске парламента. Он убежден, что В.ЮЩЕНКО чувствует уверенность людей в том, что “никаких компромиссов с мошенниками, с политическими коррупционерами, которые хотят навязать вопреки народному выбору свою логику ограбления страны..., никаких компромиссов с ними не может быть”.

Лидер “Народной самообороны” призывал народ поддержать Президента, и присутствующие в ответ проскандировали: “ЮЩЕНКО, ЮЩЕНКО!”.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что оппозиция соглашается с необходимостью приостановки указа: “Мы поддержим тезис Президента о возможности перенесения выборов, но ни в коем случае мы не можем поддержать отмены досрочных выборов”.

Он считает, что коалиция боится выборов, поскольку, будучи при власти, ничего не сделала для улучшения жизни народа. Именно поэтому “они готовы договориться с Президентом Украины о чем угодно, о любом законе, о любой договоренности, о любом универсале. Они боятся договориться только о внеочередных выборах”, - считает один из лидеров оппозиции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, оппозиция требует, чтобы украинские граждане научились выбирать честных депутатов, которые отвечают за свои слова, за свои выступления и тому подобное.