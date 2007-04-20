Кириленко: в мае или июне выборы состоятся

Лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отмечает, что БЮТ и «Наша Украина» независимо от решения Конституционного Суда не дадут работать Верховной Раде V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской площади в Киеве.

«Ни Артемовский, ни Феодосийский суды не будут решать судьбу Украины. Судьбу Украины будет решать только украинский народ на свободных и демократических выборах. И даже если КС примет решение, которое каким-то образом на время остановит демократию и свободу в Украине – все равно депутаты «Нашей Украины» и БЮТ сложат свои депутатские полномочия и не дадут работать такой Верховной зРади», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его убеждению, этот состав начал свою историю с измены и закончит политическим небытием.

Он напомнил, что депутаты БЮТ и “Нашей Украины ” написали заявления о выходе со своих фракций.

“Верховная Рада, согласно Конституцией, даже после не прогнозируемого или коррумпированного решения КС прекратит свое существование, потому что в ней останутся всего 240 народных депутатов, а нужно более 300”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он сказал, что оппозиция требует от «зРады» идти на выборы.

По словам В.КИРИЛЕНКО, представители большинства не хотят идти на выборы потому, что демократическая оппозиция объединилась и в парламенте, и вне парламента.

Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся.

“Президент в который раз сегодня сказал, что никакого отступления от выборов не будет. Указ, который подписан 2 апреля, будет действовать, а если и будет приостановлен, то только для того, чтобы принять решение, которое позволит людям проголосовать за наших политических оппонентов”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

“Рано или поздно – в мае или в июне - эти выборы будут и окончательно закрепят невозможность реванша антидемократических сил в стране”, - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО убежден, что на досрочных выборах демократические силы завоюют убедительную победу.