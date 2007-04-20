Генпрокурор оказался ”слаб для грязных поручений”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор ПШОНКА выполняет политические заказы команды Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской площади в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что команда В.ЯНУКОВИЧА фактически отстранила генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО от исполнения обязанностей, поскольку он «показался слабым для выполнения их грязных поручений”. “Практически они признали, что генеральный прокурор профессионально непригоден для заказов власти по уничтожению и репрессиям, по унижению демократии, и поставили своего донецкого прокурора исполнять обязанности, для которого нет никаких моральных ограничений”, - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что в ситуацию, которая сложилась вокруг Генпрокуратуры, должен вмешаться Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. “Мы должны попросить Президента, чтобы он, пользуясь Конституцией и своей волей, действительно усилил ГПУ честными людьми, честными патриотами, и чтобы он не давал уничтожать Украину”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о госпитализации генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО в связи с заболеванием ишемической болезнью сердца на фоне гипертонического криза. На время отсутствия А.МЕДВЕДЬКО исполнение обязанностей генпрокурор возложено на заместителя генерального прокурора Украины В.ПШОНКУ.

В то же время в соответствии с требованиями приказа «О распределении обязанностей между руководителями Генеральной прокуратуры Украины», обязанности генерального прокурора в случае его отсутствия исполняет первый заместитель генерального прокурора – в настоящее время им является Сергей ВИНОКУРОВ.