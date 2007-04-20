Тимошенко призывает требовать от Президента изменения состава ЦИК

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает все политические оппозиционные силы и общество обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием сменить состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской площади в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это необходимо сделать для того, чтобы “эта продажная и предательская Центральная избирательная комиссия ушла совсем, и чтобы Президент туда привел достойных людей, которые будут служить Украине, а не клану ЯНУКОВИЧА”. Она заявила, что сегодня ряд членов ЦИК саботируют избирательную кампанию, якобы из-за состояния своего здоровья. “Кто-то сегодня спрятался за больничный, у кого-то ноги в гипсе, у кого-то пальцы в розетку вставлены, чтобы он в шоковом состоянии лежал, кого-то «скорая помощь» бесчувственного вывозила из ЦИК”, - сказала лидер БЮТ. Она отметила, что некоторые члены ЦИК, сделали все для того, чтобы своевременно не началась подготовка к досрочным выборам в парламент.