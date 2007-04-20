Костенко: решение могут найти только Ющенко и Янукович

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что не стоит ожидать, что Конституционный Суд станет последней инстанцией в разрешении политического кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по мнению Ю.КОСТЕНКО, «заявление Елены ЛУКАШ, которая представляет в Конституционном Суде интересы правительства, об окончательном решении КС будет уже на будущей неделе, свидетельствуют не в интересах КС».

По словам лидера УНП, заседания КС давно уже напоминают “марионеточное представление: судебный механизм, который создан для урегулирования общественных отношений, превратился в механизм манипулирования общественной позицией”. Как заявил Ю.КОСТЕНКО, об этом свидетельствуют и коррупционные скандалы вокруг ведущих фигур КС, и сегодняшнее заявление представителя Президента в КС Владимира ШАПОВАЛА, который намерен уйти в отставку, поскольку суд не имеет «безусловного доверия в обществе».

Как напоминает Ю.КОСТЕНКО, «еще свежи в памяти «заслуги» КС перед обществом - например, освящение третьего срока экс-президента Леонида КУЧМЫ». По его словам, решение КС конечно зависело от того, «какую ветвь власти он обслуживал».

В связи с общественным недоверием к КС относительно отстаивания верховенства права, «решение суда не может быть только конституционно-правовым, а должно быть политически-правовым», - отмечает Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП заявил, что «не стоит ожидать, что КС станет последней инстанцией». «Нужно искать решения в политико-правовой плоскости – в компромиссе между Президентом и главой правительства. В пределах этого компромисса может быть принят ряд законодательных решений, а также согласованная дата досрочных выборов», - заявил Ю.КОСТЕНКО.