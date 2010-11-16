Ефремов: когда под стены парламента приезжают люди, с этим нужно считаться

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что власть сделает все возможное, чтобы учесть предложения предпринимателей, которые проводят акцию протеста под стенами парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил журналистам после завершения встречи представителей большинства с участниками акции протеста.

«Когда под стены парламента приезжают люди, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса, в развитии своих предприятий, то с этим нужно считаться, и мы не можем просто открещиваться от тех проблем, которые у них есть», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что представители большинства в ВР внимательно выслушали митингующих. «И нам нужно немного времени, чтобы проконсультироваться, почему некоторые из их предложений раньше не были учтены», - сказал он.

По его мнению, во время согласования некоторых положений проекта Налогового кодекса завтра некоторые направления будут исправлены.

По словам А.ЕФРЕМОВА, завтра Верховная Рада не будет рассматривать проект Налогового кодекса именно потому, чтобы некоторые его положения были согласованы. Он сказал, что рассмотрение проекта Налогового кодекса продолжится в четверг.

Комментируя намерение митингующих оставаться под стенами парламента вплоть до момента окончательного принятия решения, А.ЕФРЕМОВ сказал, что «не стал бы поддерживать то, что люди собираются себя насиловать и находиться в тех условиях, в которых они находятся».