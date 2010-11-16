Эксперты: Попов назначен вопреки решению Конституционного суда

Экс-министр юстиции Украины, президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК подчеркивает, что назначение председателя Киевской городской государственной администрации должно проходить с соблюдением решения Конституционного Суда Украины от 25 декабря 2003 года, в частности, КГГА должно возглавлять лишь лицо, избранное на должность Киевского городского председателя, и оно назначается Президентом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Института правовой политики.

«Вопрос относительно особенностей и порядка назначения председателя КГГА урегулирован частью 4 статьи 118 Конституции Украины и Законом Украины “О столице Украины - городе-герое Киеве», положения которых в этой части стали предметом официального толкования КС от 25.12.2003 №21-рп. В частности, Конституционный Суд на основе системного анализа положений Конституции и действующего законодательства пришел к выводу, что КГГА должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским председателем, которое и назначается Президентом Украины”, - заметил Н.ОНИЩУК.

По его словам, при внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины - городе-герое Киеве” относительно порядка образования районных советов данный закон был дополнен статьей 10-1, которая текстуально и содержательно повторила п.2 раздела VII заключительных положений данного же закона. “Это значит, что законодательное регулирование отношений что касается особенностей и порядка назначения председателя КГГА не изменились. Таким образом, с принятием названных изменений остались неизменными содержательные положения Конституции и законов Украины, которые были подвержены системному анализу в их взаимосвязи”, - отметил он.

“Следовательно, назначение председателя КГГА должно проходить с соблюдением вышеупомянутого решения КС, которое является обязательным для выполнения на всей территории Украины”, - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

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Ситуация с назначением Александра ПОПОВА главой Киевской городской государственной администрации юридически неоднозначна.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО.

По его словам, с одной стороны, принимая решение о назначении А.ПОПОВА председателем КГГА, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ руководствовался изменениями к закону о столице, согласно которым исполнительным органом Киевского городского совета является Киевская городская государственная администрация, которая параллельно выполняет функции государственной исполнительной власти, являющиеся особенностью осуществления исполнительной власти в столице. Глава Киевской городской государственной администрации назначается Президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, указано в законе. Вместе с тем политолог отметил, что эти положения не являются новыми, поскольку Президент и раньше имел такие полномочия.

Кроме того, В.ФЕСЕНКО напомнил, что в 2003 году Конституционный Суд вынес решение, согласно которому КГГА должно возглавлять лишь лицо, избранное Киевским городским головой. Однако он подчеркнул, что это решение принималось как толкования положений Конституции, так и статей закона о столице, который на сегодняшний день уже утратил действие.

“Это может быть зацепкой для представителей власти”, – считает эксперт.

По словам В.ФЕСЕНКО, если по этому вопросу не будет инициировано новое обращение в КС, то все органы власти будут иметь возможность толковать сложившуюся ситуацию по своему усмотрению.

“Ситуация неоднозначна, ее можно поворачивать как в одну, так и в другую сторону”, – сказал В.ФЕСЕНКО.