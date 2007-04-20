Молодой Янукович заявляет, что сделал прорыв в Европе

Народный депутат Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что члены фракции Партии регионов сделали прорыв во мнении Европы об Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию по Украине.

«Судя по этому документу, нас поняли, а потому, безусловно, нужно считаться с мнением Европы. Считаю, что поездка делегации Украины была очень удачной и плодотворной, а члены фракции Партии регионов очень постаралась донести правду о реальном положении в нашей стране», - В.ЯНУКОВИЧ.

Как сказал депутат «мы сделали прорыв во мнении Европы об Украине, и результаты голосования свидетельствуют об этом».

По его словам, «в Европе поняли, что ситуация в Украине достаточно острая, и ПАРЕ говорит о том, что ее нужно решать через Конституционный Суд и только в правовом поле». «Так ведь и Партия регионов всегда говорила то же самое, что доказывает нашу европейскую позицию», - отметил депутат В.ЯНУКОВИЧ.