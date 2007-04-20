Депутат Карпук не исключает, что ГПУ планирует расправу над оппозицией

Народный депутат V созыва Владимир КАРПУК не исключает, что правоохранительные органы планируют расправу над оппозицией.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по словам В.КАРПУКА, "информация о том, что ГПУ подготовила приказ об аресте пятидесяти народных депутатов, принимавших участие в митинге под КС 18 апреля, свидетельствует, что прокуратура и МВД окончательно стали на сторону мятежников".

Как заявил В.КАРПУК, "правоохранительные органы, подвластные сегодня "регионалам", направляют свои силы на народных депутатов, которые вместе с народом мирно вышли сказать свое мнение против тех членов КС, которые нарушили свою присягу, которые служат одной политической силе, несмотря ни на моральные ценности, ни на закон, в нарушение принципов верховенства права. Это месть тем людям, которые мешают правящей коалиции творить преступления против украинского народа".

"Я готов, если будет доказано, что мы нарушили закон, нести ответственность, но это откровенное свидетельство того, что коалиция, которая узурпировала власть, в агонии, и хочет таким образом запугать народных депутатов и народ", - отметил В.КАРПУК. "Если они уже применили против нас физическую силу, то могут применить и более радикальные методы расправы над оппозиционными силами", - считает он.

Как сообщалось, ГПУ подготовила приказ об аресте 50 активистов оппозиции, принимавших участие в митинге под КС 18 апреля. Арест должен быть осуществлен в рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела согласно части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины. В списке присутствуют народные депутаты от оппозиции, среди которых Давид ЖВАНИЯ, Александр ТУРЧИНОВ, Богдан ГУБСКИЙ, Михаил ВОЛЫНЕЦ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Олег ЛЯШКО, Владимир КАРПУК и Зиновий ШКУТЯК.