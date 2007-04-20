У Януковича не видят возможности приостановить указ о роспуске ВР

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что для приостановки действия указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не существует правовых возможностей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛАВРИНОВИЧ высказал сегодня журналистам после завершения экстренного заседания правительства.

«Мне не известны такие правовые возможности, чтобы Указ можно было приостановить. А отменить – без сомнений. А приостановить действие на какое-то время - у нас в законодательстве не предусмотрено таких возможностей», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции подчеркнул, что в настоящее время не видит возможности правовой реализации такого политического предложения, высказанного Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что вопрос о возможности приостановки действия Указа Президента на сегодняшнем заседании правительства не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил, что согласен приостановить действие своего указа о роспуске Верховной Рады от 2 апреля.

Президент отметил, что готов приостановить указ на небольшой срок, достаточный для принятия приблизительно 10-12 законодательных актов. По его мнению, при достижении компромисса это можно сделать даже за один день.