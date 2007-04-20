Симоненко предлагает решить по другому

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что нельзя говорить о компромиссе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО до решения Конституционного Суда.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил на митинг сторонников коалиции на Майдане Независимости.

«Компромисс - это взаимовыгодное сотрудничество и договоренность между сторонами во имя третьей стороны – самой главной – народа Украины. Предлагает ли Президент сегодня тот компромисс, который будет выгоден народу Украины?», - заявил П.СИМОНЕНКО, добавив, что В.ЮЩЕНКО предлагает народу «из своего кармана заплатить миллиарды гривен в виде повышения цен и тарифов, расплатится сокращением социальных льгот».

«Он это хочет сделать только для того, чтобы получить власть», - сказал лидер коммунистов.

«Возможно ли говорить о политическом компромиссе с человеком, дело которого рассматривается в суде. Он совершил преступление, суд еще не вынес приговор, а он требует, чтобы с ним договаривались. Давайте по-другому решим – пускай Конституционный Суд даст ответ о конституционности или неконституционности его указа, а потом будем вести разговор», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, если КС примет решения о неконституционности указа, то необходимо потребовать от Президента заявления об отставки. «Как от человека, нарушавшего Конституцию, переступившего закон и волю народ», - отметил он.

Лидер КПУ подчеркнул, что если будет принято решение в пользу Президента, то необходимо на выборах сделать так, чтобы Коалиция национального единства получила 300 мест, что позволит изменить Конституцию и ликвидировать институт Президента.