Кремль написал рекомендации для Януковича?

Администрация Президента России Владимира ПУТИНА считает необходимым усилить консультативную помощь для руководителей украинского правительства и парламентской коалиции.

Как сообщил УНИАН источник, близкий к Совету национальной безопасности и обороны Украины, в докладной заместителя главы Администрации – помощника Президента РФ Владислава СУРКОВА, копия которой попала к источнику, речь идет о том, что «развитие политической ситуации в Украине имеет тенденцию к обострению в связи с рассмотрением дела в Конституционном Суде Украины».

Согласно этой докладной, руководство Администрации Президента России считает необходимым «поддержать всеми имеющимися средствами позицию сторонников урегулирования ситуации в Украине через Конституционный Суд, в частности, способствовать поддержке такого варианта решения политического кризиса со стороны международных институтов».

Согласно выводами В.СУРКОВА, изложенным в докладной, «неуступчивость Президента Украины держится на радикализме Ю.ТИМОШЕНКО и его уверенности в поддержке силовыми структурами». По словам собеседника агентства, в докладной В.СУРКОВА речь идет о необходимости «активно доводить до Президента Украины информацию (информацию должны доводить провластные политические силы) об использовании его Юлией ТИМОШЕНКО для реализации плана прихода ее к власти (на должность Президента или премьер-министра Украины) и вероятности раскола Украины в случае проведения досрочных парламентских выборов».

Согласно информации источника, в докладной содержится ряд рекомендаций, которые Администрация Президента РФ должна дать руководству правительства Украины и коалиции: «Значительно увеличить ресурс участников массовых акций в Киеве; всеми средствами обеспечить деятельность КС, не уменьшая при этом внимания к его членам (чтобы не сдавали позиции); заслушать руководителей силовых структур в Верховной Раде и Кабинете Министров и требовать от них действовать в рамках закона и не выполнять преступные приказы Секретариата Президента Украины; нейтрализовать активность украинских спецслужб путем возбуждения уголовных дел в отношении руководства; рекомендовать руководителям правоохранительных структур (МВД, Генпрокуратура, внутренние войска) найти причины для временного снятия с себя полномочий (болезнь, давление руководства государства) и передачи управления исполняющим обязанностей, которые способны восстановить порядок в государстве; в случае неуступчивости руководителей силовых ведомств задействовать механизмы ограниченного финансирования этих органов, мотивируя это ухудшением экономической ситуации в государстве».