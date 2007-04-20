Мороз думает, что действия оппозиции - от лукавого

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что парламент работает, и будет работать в обычном режиме, невзирая на якобы сложение полномочий депутатами от оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе сегодняшнего экстренного заседания Кабинета министров Украины.

«Парламент работает, и парламент будет работать, нравится это кому-то или не нравится», - сказал А.МОРОЗ.

Председатель ВР отметил, что в настоящее время среди некоторых государственных учреждений утвердилось мнение о том, что парламент прекратил свои полномочия в связи с Указом Президента о досрочных выборах. В этой связи А.МОРОЗ подчеркнул, что ч. 1 ст. 90 Конституции Украины установлено, что прекращение полномочий депутатов ВР происходит лишь после принятия присяги депутатами нового созыва.

«Эту тему даже не комментируют нигде в Европе. И в Парламентской Ассамблее с иронией и с удивлением, и со смехом воспринимают то, что у нас кто-то в Администрации Президента, в частности, считает, что парламента нет, потому что Указ вышел», - сказал А.МОРОЗ.

Кроме того, председатель ВР назвал абсурдной ситуацию, сложившуюся со сложением полномочий оппозиционными депутатами. В этой связи он подчеркнул, что единственным механизмом прекращения полномочий депутата является механизм, предусмотренный ст. 251 Конституции, согласно которой депутаты могут сложить полномочия, обратившись с соответствующим заявлением в Секретариат ВР.

«А понести в Администрацию Президента заявления, а потом через СМИ сообщать обществу, что сложили свои полномочия, - это от лукавого. Не нужно нагружать Президента чужими хлопотами, да и еще в таком авантюрном варианте», - подчеркнул председатель ВР.