Президент хочет проведения Всенародного референдума

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости проведения Всенародного референдума по новой редакции Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

При этом Президент отметил, что общество должно быть участником урегулирования существующего кризиса и вынести свои уроки из поведения власти, из ошибок, допущенных ею в последнее время. «Общество должно быть участником урегулирования этого кризиса и сделать свои уроки из поведения власти, которая допустила те шаги, которые мы наблюдаем последние несколько недель, все должны выйти с уроками», - убежден В.ЮЩЕНКО.