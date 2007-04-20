Ющенко призывает не выводить людей на улицы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все стороны конфликта в Украине не спекулировать гражданской позицией людей и не выводить их на улицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЮЩЕНКО высказался за объявление моратория на «спекулятивное использование, прежде всего, гражданской позиции, формирование искусственного противостояния, формирование вообще псевдомайдана, который, - убежден Президент, - сегодня порочит имя тех людей, которые вовлечены в эти процессы».

Президент поблагодарил Бога, что сегодня в Украине нет гражданского противостояния, хотя, по его словам, “некоторые политические лидеры хотели бы его иметь”. “Я убежден, им больше всего нужна одна капля крови, которая бы пролилась на Крещатике, как нужна было два года назад - тогда другому режиму», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент Украины призвал людей к терпимости и ответственности.