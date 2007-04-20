Квасьневский рассекретил, что Ющенко предложил Януковичу

Предложения президента Виктора Ющенко, переданные премьеру Виктору Януковичу, состоят из трех частей.

Об этом в интервью "Газете Выборчей" сказал экс-президент Польши Александр Квасьневский, ознакомленный с их текстом.

По его словам, предложения состоят из трех разделов - оценка ситуации; предложения изменений в законы, законодательное оформление Универсала; технические вопросы о выборах в Верховную Раду.

На вопрос, готов ли Янукович воспринять эти предложения, Квасьневский сказал: "Лично Янукович готов к компромиссу".

Вместе с тем он отметил, что лидером в процессе поиска компромисса является Ющенко.

"Кризис можно решить исключительно политическими методами, этот процесс должен иметь лидера. После моих разговоров в Украине я счастлив, что этого лидера нашел. Им является президент Виктор Ющенко. Со времен оранжевой революции не видел его в такой хорошей форме - физической, интеллектуальной и политической. По моему мнению, Ющенко переживает свой миг и к этому подготовлен. Встретил в Киеве воскресшего Ющенко", - сказал Квасневский.

Вместе с тем, по его мнению, политические лидеры очень долго ищут выход из кризисиса.

"Самое важное, чтобы украинские политики поняли, что в сутках 24 часа, а не 124, как иногда можно подумать над Днепром. Нельзя растягивать политические кризисы в бесконечность, потому что все с ума сойдут", - сказал экс-президент Польши.

На вопрос, кто, по его мнению, несет ответственность за нынешний кризис, Квасьневский сказал:

"К сожалению, время после оранжевой революции стало в значительной степени было потрачено даром. Виновны президент Ющенко, премьер Юлия Тимошенко, подсказчики типа Петра Порошенко. Они должны были помочь в строительстве сильного блока оранжевых, действующего во благо модернизации и вестернизации Украины, развития, бегства от синдрома homo sovieticus. К сожалению, так не произошло".

Украинская правда