На экстренное заседание Кабмина пришел Мороз

В экстренном заседании Кабинета Министров принимает участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ принимает участие в заседании Кабмина по приглашению премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы сегодня с Президентом Украины в очередной раз обменялись мнениями. С учетом ситуации, которая сложилась, и решением ПАСЕ, я сегодня пригласил председателя ВР Александра Александровича МОРОЗА как непосредственного участника заседания, чтобы он более детально рассказал, как оно проходило, и те вопросы, на которые нужно обратить внимание правительства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, открывая экстренное заседание правительства.