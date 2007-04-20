Шуфрич угрожает тюрьмой за выполнение указа Ющенко
Министр предупредил руководителей всех уровней
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ предупреждает руководителей всех уровней об уголовной ответственности за стремление поскорее выполнить Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 5-го созыва до решения Конституционного Суда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня журналистам в Киеве.
«Если Конституционный Суд признает Указ главы государства нелегитимным, то мы, как минимум, станем очевидцами признания фактического нарушения ряда норм Уголовного кодекса», - считает Н.ШУФРИЧ. По его мнению, призывы к выполнению Указа В.ЮЩЕНКО могут быть расценены, как призывы к действиям, направленным на «насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти».
«Это означает, что те, кто визировал Указ, все губернаторы, подписавшиеся за его выполнение, некоторые главы местных советов, и - что прискорбно - некоторые министры попадают в ситуацию, когда де-факто по отношению к ним налицо действия от организации преступления до его фактического совершения», - считает Н.ШУФРИЧ. «Формально эту ответственность разделяет и Президент ЮЩЕНКО как человек, подписавший Указ», - добавил он.
«Формальный факт совершения преступления остается, и даже если по каким-то чисто политическим мотивам удастся сделать так, чтобы Генпрокуратура не обращала на это внимания, то люди, помогавшие В.ЮЩЕНКО, в течение десяти лет будут жить под давлением того, что их можно привлечь к уголовной ответственности, а В.ЮЩЕНКО - под угрозой импичмента от действующего на тот момент парламента», - уверен министр.
Н.ШУФРИЧ выступает за скорейшее нахождение консенсуса до того, как КС примет какое-либо решение, для того, чтобы у Суда просто не было предмета рассмотрения.
«Чтобы все-таки после решения КС, если Указ будет признан нелегитимным, нам не пришлось принимать закон об амнистии участникам процесса, связанного с подготовкой Указа о роспуске ВР», - сказал Н.ШУФРИЧ, отметив, что в таком случае Президенту придется подписывать закон об амнистии самому себе.
В тоже время, отметил он, что если КС примет положительное для главы государства решение, тогда его все будут исполнять, и пойдут на выборы. Но «те, кто в силу ряда причин не мог выполнить Указ Президента, не могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 109, потому что выполняли на тот момент легитимное решение ВР», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.