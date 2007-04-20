Шуфрич угрожает тюрьмой за выполнение указа Ющенко

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ предупреждает руководителей всех уровней об уголовной ответственности за стремление поскорее выполнить Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 5-го созыва до решения Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Если Конституционный Суд признает Указ главы государства нелегитимным, то мы, как минимум, станем очевидцами признания фактического нарушения ряда норм Уголовного кодекса», - считает Н.ШУФРИЧ. По его мнению, призывы к выполнению Указа В.ЮЩЕНКО могут быть расценены, как призывы к действиям, направленным на «насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти».

«Это означает, что те, кто визировал Указ, все губернаторы, подписавшиеся за его выполнение, некоторые главы местных советов, и - что прискорбно - некоторые министры попадают в ситуацию, когда де-факто по отношению к ним налицо действия от организации преступления до его фактического совершения», - считает Н.ШУФРИЧ. «Формально эту ответственность разделяет и Президент ЮЩЕНКО как человек, подписавший Указ», - добавил он.

«Формальный факт совершения преступления остается, и даже если по каким-то чисто политическим мотивам удастся сделать так, чтобы Генпрокуратура не обращала на это внимания, то люди, помогавшие В.ЮЩЕНКО, в течение десяти лет будут жить под давлением того, что их можно привлечь к уголовной ответственности, а В.ЮЩЕНКО - под угрозой импичмента от действующего на тот момент парламента», - уверен министр.

Н.ШУФРИЧ выступает за скорейшее нахождение консенсуса до того, как КС примет какое-либо решение, для того, чтобы у Суда просто не было предмета рассмотрения.

«Чтобы все-таки после решения КС, если Указ будет признан нелегитимным, нам не пришлось принимать закон об амнистии участникам процесса, связанного с подготовкой Указа о роспуске ВР», - сказал Н.ШУФРИЧ, отметив, что в таком случае Президенту придется подписывать закон об амнистии самому себе.

В тоже время, отметил он, что если КС примет положительное для главы государства решение, тогда его все будут исполнять, и пойдут на выборы. Но «те, кто в силу ряда причин не мог выполнить Указ Президента, не могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 109, потому что выполняли на тот момент легитимное решение ВР», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.