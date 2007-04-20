У Азарова есть претензии к ПАСЕ

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ позитивно оценивает принятую 19 апреля резолюцию ПАСЕ, однако удивлен пунктом о том, что правительство не начало финансировать досрочные выборы.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня во время совещания с главами областных и районных советов.

Н.АЗАРОВ считает, что специалисты, которые готовили это решение, читали не все законы Украины, иначе они бы знали, что, кроме указа Президента, есть Бюджетный кодекс, закон о выборах, которыми и определяется финансирование выборов.

«Я думаю, что наша делегация по некоторым вопросам недостаточно четко провела информативную работу относительно законодательства», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ, принимавшему участие в совещании.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию по Украине «Функционирование демократических институтов в Украине», которая состоит из 18 пунктов.

В документе ПАСЕ выражает обеспокоенность политическими событиями, происходящими в Украине на протяжении последних месяцев, которые достигли своего пика после 2 апреля 2007 года, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил о роспуске Верховной Рады.

Вместе с тем Ассамблея признает, что досрочные выборы являются легитимным демократическим инструментом для избрания и контроля народом власти.

В связи с этим ПАСЕ с обеспокоенностью отмечает, что существующие положения избирательного законодательства, которые регулируют досрочные выборы на протяжении определенных Конституцией временных границ (60 дней), являются недостаточными и не гарантируют соответствующих условий для честных и свободных выборов. Ассамблея выражает сожаление, что правительство не выполнило формально действующий Указ и не выделило необходимое финансирование для этих выборов.