Полтавский губернатор Асадчев приостановил свое членство в УНП

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ приостановил свое членство в Украинской народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил журналистам в перерыве сессии Полтавского областного совета.

«Это связано с тем, что я не согласен, чтобы Украинская народная партия шла на выборы самостоятельно. Я говорил об этом ранее, а сейчас идти на выборы самостоятельно - не допустимые вещи, которые носят антипрезидентский характер», - заявил В.АСАДЧЕВ.

По его словам, свою точку зрения он изложил лидеру партии Юрию КОСТЕНКО. Вопрос о вступлении губернатора В.АСАДЧЕГО в НСНУ остается открытым.

«Я не пойду больше отдельно от Президента, он требует поддержки, и интересы государства должны быть выше личных амбиций. Вопрос о вступлении в НСНУ пока открыт», - заявил В.АСАДЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля «Народный Союз Наша Украина” утвердил список кандидатов в народные депутаты от партии, в который был включен и председатель Полтавской ОГА В.АСАДЧЕВ.