Костенко не собирается в блок с Нашей Украиной

Утверждения, появившиеся в СМИ, будто Украинская народная партия намерена войти в "Нашу Украину" после выведения из состава этого блока ПППУ, и ведет по этому поводу сепаратные переговоры, категорически опровергает лидер УНП Юрий КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Ю.КОСТЕНКО отметил: "После создания блока "Рух – Украинская правица" Украинская народная партия рассматривает как субъект переговоров "Правицу" и не будет вести переговоров о вхождении в тот или другой блок отдельно от "Правицы". Эту позицию я сообщил руководству "Нашей Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, народный депутат, член фракции «Наша Украина» Вячеслав КОВАЛЬ сообщил, что «Наша Украина», “Народная самооборона Юрия Луценко” и “Рух – Украинская правица” намерены создать единый блок для участия в досрочных парламентских выборах, если дата выборов будет перенесена.