Кириленко с Луценко даже не начинали делить места в первой пятерке

«Наша Украина», «Народная самооборона Юрия Луценко» и «Рух – Украинская правица» намерены создать единый блок для участия в досрочных парламентских выборах, если дата выборов будет перенесена.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции «Наша Украина» Вячеслав КОВАЛЬ.

Он отметил, что такая договоренность существует уже третий день. При этом, по его словам, она является пока устной и в письменном виде не оформлена.

Отвечая на вопрос, когда может быть подписано письменное соглашение, В.КОВАЛЬ сказал, что «прогнозы - вещь неблагодарная».

В то же время он допустил, что в письменном виде это может быть оформлено через неделю. При этом, по словам депутата, окончательное решение будет принято только тогда, когда появится соответствующий указ о переносе даты выборов, а также после того, как все политические силы, которые намерены войти в блок, проведут свои партийные съезды.

По словам В.КОВАЛЯ, создание такого блока «позволит успешно бороться во время досрочных выборов и не превратить их в очередное расходование финансовых ресурсов». В.КОВАЛЬ отметил, что блок рассчитывает на досрочных выборах на поддержку 25% граждан. Он также сообщил, что уже достигнута договоренность об алгоритму распределения мест в избирательном списке между политическими силами, которые войдут в блок.

При этом он отказался сказать, сколько процентов в избирательном списке достанется каждой политической силе. Народный депутат ограничился тем, что это будет «адекватное распределение».

Отвечая на вопрос, определена ли уже первая пятерка избирательного списка будущего блока, В.КОВАЛЬ отметил, что «до этого дело пока не дошло».