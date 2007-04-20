Тимошенко хочет уволить Цушко и его зама руками СНБО

Блок Юлии Тимошенко просит Совет национальной безопасности и обороны Украины немедленно отстранить от исполнения обязанностей министра внутренних дел Василия ЦУШКО и его заместителя Сергея ПОПКОВА.

Об этом говорится в обращении БЮТ к СНБО. (УНИАН: сегодня должно состояться очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.)

Соответствующая просьба, по словам авторов обращения, вызвана тем, что сегодня, 20 апреля, возле помещения Конституционного Суда работниками милиции было применено спецсредство (газ неустановленного происхождения) против народного депутата Украины, члена парламентской фракции БЮТ Николая КОВЗЕЛЯ.

“Кроме того, ОМОН, которым, по нашим данным, непосредственно командует заместитель министра внутренних дел генерал С.ПОПКОВ (тот, кто отдавал приказ о выдаче боевых патронов внутренним войскам во время президентских выборов), вместо того, чтобы предупреждать провокации возле помещения КС, преднамеренно провоцирует их”, говорится в обращении.

Также в БЮТ напоминают, что 18 апреля 2007 года представителями милиции были избиты народные депутаты Михаил ВОЛЫНЕЦ, Давида ЖВАНИЯ, Руслан КНЯЗЕВИЧ. “Становится очевидными, что правительство и парламентская коалиция встали на путь силового, вооруженного разрешения конфликта”, - заявляют авторы обращения.

“Такого, что творится сейчас, в Украине не было никогда. Даже во времена тоталитарного правления КУЧМЫ силовые структуры стремились хотя бы имитировать законность. Сегодня они откровенно плюют на закон, на Конституцию, на права человека”, говорится в обращении БЮТ.

В сложившейся ситуации БЮТ просит Совет национальной безопасности и обороны Украины принять все меры для того, чтобы остановить провоцируемое силовыми органами нарастание напряженности и использование правоохранительных органов против народа.

Также БЮТ просит СНБО поручить Генеральной прокуратуре Украины немедленно провести расследование относительно установления виновных в применении репрессивных действий против участников митинга и народных депутатов Украины.