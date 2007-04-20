Регионалы опять пойдут на штурм Печерского суда?

Сегодня представители Партии регионов планируют повторить силовой захват помещения Печерского районного суда Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

По словам руководителя аналитического департамента “Нашей Украины” Анатолия ЛУЦЕНКО, «сегодня “регионалы” планируют повторить силовой захват помещения Печерского суда», для чего «они будут прикрываться решением Уманского суда. Во время захвата также будут использоваться силовые методы».

«Мы обращаемся к нашим оппонентам из Партии регионов воздержаться от силового сценария захвата судебного помещения. Также мы обращаемся в правоохранительные органы, в первую очередь к Службе безопасности Украины, с просьбой предотвратить незаконный захват помещения Печерского районного суда”, - сказал А.ЛУЦЕНКО.