Богатырева просит Ющенко прочитать резолюцию ПАСЕ

Фракция Партии регионов призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО продолжить политический диалог на высшем уровне для выхода с политического кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады заявила лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА. Она отметила, что это необходимо сделать с целью легитимного мирного выхода из сложившейся ситуации.

Кроме того, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, Президент должен продемонстрировать готовность выполнить решение КС относительно своего указа.

«Мы поддерживаем активное сотрудничество с Президентом Украины для стабилизации политической ситуации», - сказала лидер фракции.

При этом, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, Президент должен обратиться к лидерам оппозиции с требованием прекратить деструктивные действия, направленные на дальнейшее обострение политической ситуации.

Лидер фракции Партии регионов также отметила, что ее политическая сила поддерживает резолюцию ПАСЕ относительно ситуации в Украине.

В то же время, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, сегодня возникает очень много спекуляций вокруг текста резолюции.

Она призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО самостоятельно проанализировать текст резолюции ПАСЕ, а не руководствоваться тем, что ему предоставляет его окружение. «Зная недостаточную квалификацию и политическую заангажированность президентского окружения, которое фильтрует и подает В.ЮЩЕНКО искаженную интерпретацию фактов, Партия регионов обращается к Президенту не ограничивать свое информационное поле мониторингом событий и оценок, который прошел цензуру руководства Секретариата.

«Господин Президенте, запросите полный текст резолюции ПАСЕ, проанализируйте ее, и вы примете единственное верное решение, которое будет основываться на Конституции Украины и законе», - призвала Р.БОГАТЫРЕВА.