Наша Украина блокируется с Луценко?

В ночь со среды на четверг в секретариате президента состоялась встреча Виктора Ющенко с лидерами оппозиции, пишет Коммерсант-Украина . На ней присутствовали лидер "Нашей Украины" Вячеслав Кириленко, лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко, глава Христианско-демократической партии (ХДС) Владимир Стретович, лидер Народного руха Украины (НРУ) Борис Тарасюк, глава Украинской республиканской партии "Собор" Анатолий Матвиенко, лидер Украинской народной партии (УНП) Юрий Костенко, а также лидер БЮТ Юлия Тимошенко и глава СП Виктор Балога. Главной темой стало достижение предварительной договоренности о создании на основе НУ единого блока, в состав которого войдут "Народная самооборона Юрия Луценко" и "Рух – Украинская правыця".

Как сообщил Ъ один из участников встречи, было принято решение, что все депутаты Верховной рады V созыва из фракции НУ сохранят свои места в условно-проходной части списка. Места, принадлежавшие на предыдущих парламентских выборах Партии промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ), будут распределены между представителями "Народной самообороны" и УНП, входящей в состав избирательного блока "Рух – Украинская правыця".

В то же время в другой статье издание приводит такой диалог Вячеслава Кириленко со своим журналистом на пресс-конференции после окончания вчерашнего єкстренного съезда Нашей Украины:

– Говорят, что еще вчера поздно вечером вы в этом (сложении депутатских полномочий) уверены не были и пообещали им участие (НРУ и "Собору") в мегаблоке,– поинтересовался Ъ. В ответ Вячеслав Кириленко нахмурился, посмотрел по сторонам и негромко возразил:

– Это неправда! Мы ведем переговоры, это да. Но не ночью,– тут он еще раз осмотрелся.– "Наша Украина" обещает сделать все, чтобы блок был создан.

Сами лидеры Народного руха и Украинской республиканской партии "Собор" вчера пребывали в весьма тягостном настроении, отмечает издание.

– Я так понял, теперь вы согласны на все, и даже мандаты сдать? – обратился Ъ к господину Тарасюку.

– Ну прямо на все,– как-то уж слишком сосредоточенно ответил лидер НРУ.– Мандаты сдадим, и все... Хотя, честно говоря, единогласия у нас нет.

Озадаченность Бориса Тарасюка можно понять. Устное обещание Вячеслава Кириленко создать мегаблок может не поддержать, например, совет Народного союза "Наша Украина" или съезд партии. Тогда члены УРП "Собор" и НРУ, лишившись мандатов, потеряют шансы попасть в единый избирательный список.