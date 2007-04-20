Янукович вернул Кучме ”обеспечение, обслуживание и охрану”

Кабинет Министров Украины возобновил действие распоряжения КМУ "Об обеспечении, обслуживании и охране Л.Д.КУЧМЫ".

Текст соответствующего документа от 18 апреля 2007 года - “О возобновлении действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 января в 2005 г. №15” – размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно с документом, правительство возобновляет действие распоряжения КМУ о льготах бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ и признает утратившим действие распоряжение Кабинета Министров Украины от 28 февраля в 2005 г. №42 "Об отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 января в 2005 г. №15".

Как сообщал УНИАН, после президентских выборов, на которых победил Виктор ЮЩЕНКО, 15 января 2005 года Кабмин, который тогда возглавлял первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, принял распоряжение, согласно которому Л.КУЧМА получал государственное материальное содержание, а также в пожизненное пользование государственную дачу с обслуживанием и охраной.

По неофициальной информации, согласно распоряжению, за счет государства у Л.КУЧМЫ должны были работать один советник и два помощника, у него должны были быть два автомобиля и четыре водителя, один повар, две горничной и два официанта. (На сайте ВР нет текста этого распоряжения, лишь отмечено – “Для служебного пользования” – УНИАН.)

5 февраля в 2005 г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила осуществить анализ правовых оснований предоставления государственного обеспечения Л.КУЧМЕ. 12 февраля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что, по выводам Минюста, правительство, предоставляя льготы Л.КУЧМЕ, превысило свои полномочия. 26 февраля 2005 года Кабинет Министров упразднил распоряжение о льготах экс-президенту.

В то же время достоверно установить, какой именно объем привилегий получил экс-президент, согласно подписанного Азаровым распоряжения Кабмина за номером 15-2005-р "Об обеспечении, обслуживании и охране Л.Д. Кучмы" от 19 января 2005 года, и, соответственно, каких именно благ лишила экс-президента экс-премьер Юлия Тимошенко распоряжением Кабмина № 42-2005-р от 28 февраля 2005 года, не представляется возможным.

Последнее распорядение (кабинета Януковича) отсутствует на сайте Кабинета министров. Однако его удалось обнаружить на сайте Верховной Рады. Правда, кроме слов "возобновить действие распоряжение Кабинета министров от 19 января 2005 года № 15-2005-р", информации об отмене № 42-2005-р от 28 февраля 2005 года, и подписи премьера Януковича в документе нет ничего. Вместе с тем первоначальный документ за подписью Азарова "запаролен" грифом "для служебного пользования". А документ за подписью Тимошенко никакой полезной информации не содержит - только название подписанного Азаровым распоряжения.