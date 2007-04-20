Экстренное заседание Кабмина перенесли

Экстренное заседание Кабинета Министров перенесено на 15.00 в связи с консультациями между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Экстренное заседание планировалось провести сегодня в 10.00. Его инициировал 18 апреля В.ЯНУКОВИЧ для рассмотрения вопроса о деятельности правоохранительных органов в условиях политического кризиса.