Экстренное заседание Кабмина перенесли
09:44, 20 апреля 2007Политика
663 0
Сообщение пресс-службы Кабмина
Экстренное заседание Кабинета Министров перенесено на 15.00 в связи с консультациями между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.
Экстренное заседание планировалось провести сегодня в 10.00. Его инициировал 18 апреля В.ЯНУКОВИЧ для рассмотрения вопроса о деятельности правоохранительных органов в условиях политического кризиса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter