Ющенко сегодня будет уговаривать Януковича пойти на выборы?

Президент Виктор Ющенко в пятницу планирует встретиться с премьер-министром Виктором Януковичем.

Об этом заявил депутат от "Нашей Украины" Александр Третьяков в четверг в эфире "5 канала".

По информации Третьякова, речь пойдет о проведении досроных выборов и поиске компромисса, пишет Украинская Правда.

Как известно, 2 апреля Ющенко подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов 27 мая.

Сейчас Конституционный Суд рассматривает представление депутатов большинства относительно конституционности этого указа.