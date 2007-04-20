Ющенко сегодня будет уговаривать Януковича пойти на выборы?
09:28, 20 апреля 2007Политика
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Попробуют найти компромисс
Президент Виктор Ющенко в пятницу планирует встретиться с премьер-министром Виктором Януковичем.
Об этом заявил депутат от "Нашей Украины" Александр Третьяков в четверг в эфире "5 канала".
По информации Третьякова, речь пойдет о проведении досроных выборов и поиске компромисса, пишет Украинская Правда.
Как известно, 2 апреля Ющенко подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов 27 мая.
Сейчас Конституционный Суд рассматривает представление депутатов большинства относительно конституционности этого указа.
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