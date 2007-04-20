Третьяков: провести выборы без Партии регионов невозможно

Народный депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ (фракция блока “Наша Украина) надеется, что во время сегодняшней встречи Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорятся о проведении досрочных выборов. Об этом депутат сказал в эфире "5 канала".

По словам О.Третьякова, “провести выборы без Партии регионов невозможно, поскольку тогда у нас будет два парламента и мы точно расколем страну”. “Я надеюсь, - сказал депутат, - что В.Ющенко и В.Янукович – а завтра, я знаю, Виктор ЯНУКОВИЧ идет к Президенту – найдут компромиссы и договорятся о проведении досрочных выборов”.

Конечно, добавил О.Третьяков, для этого “нужно провести ряд законов – за 60 дней физически невозможно провести выборы”.