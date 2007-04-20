Олийнык ”дезертировал” от Тимошенко в парламент

Член БЮТ Владимир Олийнык отозвал свое заявление о выходе из фракции БЮТ и сложении депутатских полномочий и намеревается продолжать работу в парламенте. Об этом он заявил ЛигаБизнесИнформ

Олийнык заявил, что не намерен выходить из фракции, поскольку у него есть избирательная программа и обязательства перед своими избирателями. Депутат также добавил, что как юрист считает, что в правовом отношении заявления, написанные членами БЮТ о выходе из фракции, являются несовершенными.

Кроме того Олийнык заявил, что, по его мнению, депутаты должны вернуться в сессионный зал и заняться законотворческой деятельностью. "Это не значит, что я вихожу из БЮТ, поскольку меня в этот блок делегировали люди, и я не собираюсь сегодня некуда бегать. Я вернусь в сессионный зал и буду защищать те идеи, которые выписаны в моей избирательной программе", - сказал Олийнык.

По словам депутата, решение о том, что члены БЮТ напишут заявления о выходе из фракции и сложат депутатские полномочия, принималось не коллегиально, а так называемой "креативной группой" блока, который состоит из пяти человек. Эти люди принимали решение за всех членов фракции, подчеркнул депутат.

Депутат сообщил, что собирался обсудить данную ситуацию с лидером БЮТ Юлией Тимошенко, и у него даже состоялась предварительнаявстреча с ней, в ходе которой они договорились встретиться еще раз, чтобы прояснить ситуацию.

Однако, по его словам, в период между этими встречами по его адресу начали звучать угрозы "со стороны тех, на кого я раньше жаловался руководству БЮТ". "Мне, например, говорили: успокойся, ты в списке, и еще говорили, что я пожалею об этом", - отметил Олийнык.

Он сообщил, что его решение отозвать заявление о выходе из фракции продиктовано также и тем, что руководство БЮТ не обращало внимания на его жалобы относительно Богдана Губского. Олийнык напомнил, что ранее неоднократно ставил перед руководством БЮТ вопрос о том, что Губский не имеет морального права быть заместителем председателя партии.

Олийнык заявил, что в случае, если в новом списке БЮТ будет фамилия Губского, то его фамилии в этом списке не будет. "Для меня этот вопрос морали, поскольку в своей избирательной программе я обещал бороться с коррупцией и из кучмизмом", - заявил он.

"Я не собираюсь сегодня за счет своего авторитета укреплять позицию Губского в нашем блоке: я член Блока Юлии Тимошенко, а не член блока Губского", - заявил депутат.