Червоний: “Украинская правица” получит 3-4%

Бывший глава Ровенской государственной администрации, председатель областной организации Украинской народной партии Василий ЧЕРВОНИЙ выразил уверенность, что во время досрочных парламентских выборов блок «Украинская правица» наберет не меньше 3-4 процентов голосов избирателей и попадет в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕРВОНИЙ заявил в интервью журналистам. По его убеждению, праворадикальная идеология сейчас востребована украинским электоратом и, ввиду малого процента представительства украинцев в нынешнем составе парламента, у ее носителей большие шансы туда снова попасть.

Сам В.ЧЕРВОНИЙ занял 18-е место в избирательном списке «Украинской правицы». Кроме него, в этом списке еще 6 представителей Ровенской области.

Также В.ЧЕРВОНИЙ выразил надежду, что в избирательном блоке «правицы» будут и Конгресс украинских националистов и ВО «Свобода».