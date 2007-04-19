Кабмин соберётся на экстренное заседание

Завтра в 10.00 состоится экстренное заседание Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 18 апреля на заседании Кабинета министров инициировал проведение экстренного заседания правительства для рассмотрения вопроса о деятельности правоохранительных органов в условиях политического кризиса. В частности, В.ЯНУКОВИЧ предложил рассмотреть вопрос об обеспечении прав человека, выполнении норм демократии и украинского законодательства. Премьер поручил подготовить экстренное заседание вице-премьер-министру Владимиру РАДЧЕНКО.