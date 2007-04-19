Кабмин соберётся на экстренное заседание
19:39, 19 апреля 2007Политика
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Чтобы обеспечить права человека и нормы демократии
Завтра в 10.00 состоится экстренное заседание Кабинета министров Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 18 апреля на заседании Кабинета министров инициировал проведение экстренного заседания правительства для рассмотрения вопроса о деятельности правоохранительных органов в условиях политического кризиса. В частности, В.ЯНУКОВИЧ предложил рассмотреть вопрос об обеспечении прав человека, выполнении норм демократии и украинского законодательства. Премьер поручил подготовить экстренное заседание вице-премьер-министру Владимиру РАДЧЕНКО.
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