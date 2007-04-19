Объединенная оппозиция проведет акцию на Европейской площади
17:52, 19 апреля 2007Политика
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20 апреля в 18.00 на Европейской площади в Киеве начнется акция объединенной оппозиции “Заколоту - ні! Виборам - так!”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.
Планируется, что по окончании концертной программы на митинге в 19.00 выступят лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.
По окончании митинга будет провозглашена его резолюция.
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