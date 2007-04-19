Объединенная оппозиция проведет акцию на Европейской площади

20 апреля в 18.00 на Европейской площади в Киеве начнется акция объединенной оппозиции “Заколоту - ні! Виборам - так!”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Планируется, что по окончании концертной программы на митинге в 19.00 выступят лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.

По окончании митинга будет провозглашена его резолюция.