Мороз думает, что оппозиция блефует

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не верит в возможность отзыва депутатов «Нашей Украины» и БЮТ из парламента.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

«Самих заявлений (от депутатов – УНИАН) ни я не видел, ни в Секретариате ВР их нет, и я не думаю, что они там появятся», – сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что такие заявления о возможности отзыва депутатов раздавались неоднократно, однако ни разу угрозы об отзыве депутатов не были воплощены в жизнь.

«Нужно иметь в виду и еще одну деталь: депутат, который прекращает свои полномочия на основе досрочного прекращения полномочий парламента, теряет все преимущества по сравнению с тем, что имеет тот депутат, который остается до соответствующего сложения каденции ВР. Я думаю, что для прагматических депутатов это будет определяющим фактором, который повлияет на их решение», - сказал А.МОРОЗ.