Вице-премьер РФ Иванов: глядя на Украину, люди скажут ”дайте нам царя”

Первый вице-премьер Сергей Иванов уверен, что любой участник будущих президентских выборов, который будет выступать с позиций осуждения политического курса Владимира Путина, не имеет шансов на победу. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном в номере за 19 апреля.

"У такого кандидата не будет ни малейшего шанса, - считает Иванов. Может возникнуть какая-то маргинальная фигура, клоун. Но такой человек наберет один или полпроцента голосов".

Коснувшись будущего демократии в России, Иванов высказал мнение, что отличия в традициях и менталитете означают, что россиянам нужно нечто иное, нежели простая копия демократии в западном стиле. "Россия огромная страна, и, к сожалению, мысленно большинство населения по-прежнему надеется на царя, - отметил он, - Россия никогда на все сто процентов не примет в качестве образца управления модель англосаксонской политической элиты". Иванов подчеркнул, что Россия будет демократической страной, но ей нужно дать возможность найти свою собственную форму, сославшись на пример Японии и США.

При этом, по мнению Иванова, то, что сейчас происходит на Украине, "полностью компрометирует демократию". "Дело в том, что люди, видя всю эту неразбериху, скажут: "Не нужна нам ваша демократия. Дайте нам царя, дайте нам наши зарплаты и прекратите беспокоить нас своей демократией", - полагает первый вице-премьер РФ.

Отвечая в этой связи на вопрос об уличных акциях оппозиции в России, Иванов, который давал интервью Financial Times до "Маршей несогласных", прошедших в Москве и Санкт-Петербурге 14 и 15 апреля, заявил следующее: "В условиях слабой политической культуры, когда демонстрации легко превращаются в потасовки, когда их участники перекрывают дороги, это вызывает лишь отвращение у населения. Между политической свободой и экстремизмом существует лишь тонкая грань". По словам Иванова, демонстранты вполне могут проводить свои митинги в разрешенных местах, однако они не должны пытаться создавать беспорядки, проводя марши в центре города.

Первый вице-премьер также не исключил, что с приближением президентских выборов некие силы, финансируемые из-за рубежа, предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в стране. "Могут быть попытки, может быть желание. Но из этого ничего не выйдет, - уверен Иванов. - Экономическая и политическая ситуация сегодня очень стабильна. Эти деньги будут выброшены на ветер".

Стоит отметить, что это первое политическое заявление бывшего министра обороны с тех пор, как он был назначен в середине февраля первым вице-премьером РФ.

Кроме того, Иванов, которого причисляют к наиболее вероятным кандидатам на пост президента РФ, в очередной раз заявил, что высокая степень занятости на посту первого вице-премьера не дает ему возможности, даже если бы он этого захотел, "думать" об участии в президентских выборах в качестве кандидата. "Я об этом не думал, - сказал Иванов, - если бы я начал серьезно об этом задумываться и готовиться к выборам, зачем тогда мне сидеть здесь? Должность первого вице-премьера России довольно ответственное место. Двумя делами одновременно заниматься невозможно".

Лента.ру