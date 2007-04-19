Черновецкий на сессии призвал не брать бабки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня на внеочередной сессии Киевсовета, посвященной социально-политической ситуации в столице, призвал лидеров политических сил при подготовке к парламентским выборам не брать деньги за внесение в свои списки кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к лидерам политических сил, он сказал: «Не берите бабки, и тогда никто из фракции не уйдет».

Комментируя тот факт, что в этом созыве некоторые депутаты покидали свои фракции, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил убеждение, что это происходило не потому, что им платили, а по другим причинам. «Я считаю, что не депутатам Верховного Совета платят сегодня. Сегодня вышли из оппозиции люди, которые сами заплатят любому. Это миллиардеры», - сказал мэр Киева. По его словам, «проблема в том, что эти люди были приняты за деньги. Они заплатили по 3-5 млн. долларов за то, чтобы взяли в списки». При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что может привести свидетелей, «которые скажут, кто это делал, в том числе во фракции, которая сегодня мне оппонирует». «Там было создано акционерное общество. Когда они заплатили деньги, они уже были свободны от всех своих обязательств перед украинским народом», - объяснил мэр.

Среди фракций, где не брали денег, он привел в пример свою фракцию в Киевсовете, СПУ, Партию регионов и «Нашу Украину».