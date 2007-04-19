Литвин: Конституционного суда в Украине нет

В Украине Конституционного суда нет и любое решение КС будет поставлено в общественном сознании под большое сомнение. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН на собрании депутатов прошлых созывов, которое проходит в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «в Украине Конституционного суда нет, как бы одни Конституционный суд не защищали, как бы другие Конституционный суд не блокировали». Он отметил, что «люди просто говорят, вы все там проходимцы во власти».

По мнению В.ЛИТВИНА, сегодня выискиваются поводы «для перевода противостояния в высшую фазу – в фазу конфликта». Он отметил, что «этого нельзя допустить».

В.ЛИТВИН считает, что сегодняшняя ситуация в Украине – «это борьба за контроль над властью, кто будет контролировать власть в этой стране, особенно силовые правоохранительные структуры». При этом он отметил, что сегодня эти структуры «служат или одной, или другой политической силе».

По его словам, в Украине видно уже «запущено противостояние, которое продолжается с 2004 года, противопоставление в нашей власти двух мировоззрений, двух подходов, двух видений относительно внутреннего обустройства страны и относительно внешнеполитического позиционирования Украины». По мнению В.ЛИТВИНА, примирить эти два мировоззрения «практически невозможно».

В.ЛИТВИН считает, что нужен был повод, чтобы показать несовместимость этих двух мировоззрений и двух позиций, и «повод нашли собственно в действиях Верховной Рады».

По его словам, в Украине происходит тотальное несоблюдение Конституции Украины. “Есть фактическое поощрение антиконституционных действий, причем тотальное насаждение всестороннего прослушивания, подслушивания, негласного проникновения, когда одних прослушивали, то это было геройство, когда прослушивают других, это вызывает неприятие”, - отметил он.

В.ЛИТВИН также считает, что не было никакой необходимости подписывать Универсал национального единства, если в Украине есть Конституция, которую необходимо выполнять. «Тогда нужно принять решение, что Днепр впадает в Черное море», - отметил он. В.ЛИТВИН сказал, что передал Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины 14 пунктов для решения сложившейся ситуации.

По его мнению, нужно вернуться в правовое поле, и арбитром должен стать народ. “Именно люди должны оценивать все институты власти в Украине”, - убежден В.ЛИТВИН.

По его словам, если не решить сегодня «вопрос кардинально, то страна будет постоянно балансировать на лезвии, и, я думаю, что покоя не будет». Как считает В.ЛИТВИН, сегодня можно договориться и принять «какой-то очередной пакт Молотова-Рибентропа», а на завтра «прорвет по другому поводу».

После выступления В.ЛИТВИНА Леонид КРАВЧУК, который ведет собрание, отметил, что не имеет права давать какие-то замечания выступающим, но процитировал Владимира Мономаха: «не имейте зла в сердце и в душе своей, и не свирепствуйте словом». Потом он привел еще одну цитату Линкольна: «Ничто так не портит политика, как привычка к нетерпимости и к ненависти».

В.ЛИТВИН после своего выступления не вернулся в президиум, а сразу покинул сессионный зал.