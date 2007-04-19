Тимошенко исключила из фракции 17 предателей

БЮТ принял решение об исключении из фракции БЮТ и прекращении депутатских полномочий 17 народных депутатов, которые перешли в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, добавив, что соответствующее решение было принято сегодня во время закрытого межпартийного съезда блока.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО назвала фамилии только 16 народных депутатов – Валерий ЧИЧКОВ, Олег АНТИПОВ, Максим ЛУЦКИЙ, Михаил ЗУБЕЦ, Инга ВЕРШИНИНА, Владимир ЗУБИК, Александр ЕДИН, Дмитрий КРЮЧКОВ, Павел ЛЕБЕДЕВ, Владимир ТОЛСТЕНКО, Александр БОРЗЫХ, Михаил ГЛАДИЙ, Владимир ТКАЧЕНКО, Олег НАДОША, Александр КОВТУНЕНКО и Сергей ПОЛИЩУК.

По словам лидера БЮТ, «это исчерпывающий перечень тех людей, которые сегодня являются предателями».

Кроме того, она отметила, что соответствующее решение было принято на основании того, что те депутаты, которые «вошли во провластную коалицию, де-факто вышли из фракции».

«И эти депутаты лишены депутатских полномочий и не имеют права принимать решений и парламенте», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.