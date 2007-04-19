Янукович рассказал, какая страна подходит для его детей

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отрицает существование личного конфликта с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью телеканалу “Euronews”.

“Естественно, здесь есть две стороны. В данном случае их можно охарактеризовать, что есть Президент ЮЩЕНКО, есть премьер-министр ЯНУКОВИЧ. Но в действительности, причины заключаются совсем в другом, причины не в личностях. Поэтому просто нужно жить по демократическим принципам и к этому политики должны быть готовы”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его дети жили в стране, где главным является принцип политической целесообразности. “Я считаю, что верховенство права, права человека, свобода слова – это основы демократического общества, это основы той страны, о которой мы мечтаем”, - объяснил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что причины политического кризиса заключаются в событиях 2004 года. “Я считаю, что практически за все годы независимости была неэффективная система, которая в последние годы дала уже свои сбои. 2004 год вскрыл этот нарыв, на площади Украины под разными флагами вышли люди, которые отстаивали свои принципы. 2004 год был, я бы сказал, годом очищения общества. Также 2004 год был годом принятия новой Конституции. Была заложена новая система власти – парламентско-президентская модель”, - сказал он.

По словам премьер-министра, следующим этапом стал 2006 год, когда началась реализация новой Конституции. “Правящая коалиция начала это делать, но старая система упирается, не хочет отдавать эти полномочия, и для этого ищет любые пути”, - считает В.ЯНУКОВИЧ.