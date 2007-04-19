Депутат Волынец снял побои от судьи Станик и ”тупых предметов”

Руководители Министерства внутренних дел выполняют политический заказ своих работодателей из Кабинета министров и распущенной Верховной Рады.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении народного депутата, председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила ВОЛЫНЦА.

По его словам, “нас пугают угрозой вмешательства Министерства обороны в политический конфликт, между тем, сами уже реализуют на практике силовой сценарий развития событий с помощью правоохранительного ведомства”.

„Кризисная коалиция”, - говорится далее в заявлении депутата, - пытаясь удержать власть, ускользающую из их рук, прибегает к провокациям. Так, 18 апреля такая провокация была совершена против народных депутатов, когда они вместе с группой сторонников оппозиции принимали участие в мирной ненасильственной общественной акции протеста против криминального давления на Конституционный Суд Украины и фактов коррупции в Конституционном Суде”.

Как рассказал М.ВОЛЫНЕЦ: “Около 10 часов утра я стоял возле забора, который окружает здание Конституционного Суда по ул. Горького. Вдруг ко мне подошла судья–докладчик Конституционного Суда Сюзанна СТАНИК, от которой попахивало алкоголем. Она в грубой форме потребовала персонально от меня пропустить ее в помещение суда. На это я обоснованно ответил, что физически не могу этого сделать, потому что не заслонял вход, а стоял перед забором”. “Этот аргумент не произвел на госпожу СТАНИК никакого впечатления: она начала грубо ругаться и несколько раз ударила меня по лицу”, - сообщил депутат, добавив, что фото и видео этого поступка С.СТАНИК многократно демонстрировались в СМИ. Далее, по словам М.ВОЛЫНЦА, на помощь С.СТАНИК “подоспел народный депутат от Партии регионов Анатолий ГОРБАТЮК, который начал заламывать мне руки”. При этом М.ВОЛЫНЕЦ допустил, что это нападение на него “было спланированной провокацией, рассчитанной на то, что товарищи по оппозиции придут на помощь депутату, поднимется общая драка и это даст повод для вмешательства отряда спецподразделения “Беркут”, который применит силу”. “Однако, организаторы провокации ошиблись в расчетах: представители оппозиции хорошо понимали, с кем имеют дело и чего следует ожидать. Представителям, так сказать, правопорядка осталось сгонять злобу на мне. Несмотря на то, что я представился народным депутатом Украины, в нарушение статуса народного депутата, сотрудники подразделения милиции специального назначения “Беркут” начали грубо отталкивать меня и других участников акции без объяснения своих действий. Призывы к прекращению насилия со стороны меня и других народных депутатов от оппозиции не оказали на них никакого влияния”, - рассказал также М.ВОЛЫНЕЦ. При этом депутат добавил, что бойцы “Беркута” схватили его за руки и ноги, и нанеся телесные повреждения, перебросили через установленный на тротуаре переносной турникет.

По словам депутата, “данные телесные повреждения официально зафиксированы судебно-медицинской экспертизой (Заключение Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы № 3016 от 18 апреля в 2007 г.)”. “Официально зафиксированы нанесенные мне многочисленные кровоподтеки, ссадины, повреждения поясничной области и левого тазобедренного сустава. В заключении судебно-медицинской экспертизы сказано, что указанные повреждения нанесены “тупыми предметами”. Кто именно подпадает под это определение, не уточняется, но догадаться нетрудно. По факту неправомерных действий милиции в отношении меня и нанесения телесных повреждений я подал сообщение о совершении преступления в Генеральную прокуратуру”, - сообщил депутат.

Он также сообщил, что телесные повреждения были нанесены также народному депутату от БЮТ Руслану ЛУКЬЯНЧУКУ: “у него, в частности, серьезно повреждена рука”. “О фактах телесных повреждений никому из представителей властной коалиции ничего не известно”, – сказал М.ВОЛЫНЕЦ, допустив, что по-видимому, “именно поэтому, вопреки очевидным фактам, МВД утверждает, будто телесные повреждения никому нанесены не были и никто не обращался с заявлением по этому поводу”.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Украины, начальник Департамента общественной безопасности Василий ФАТХУТДИНОВ сообщил, что утром он был возле помещения КС. Как отметил В.ФАТХУТДИНОВ, во время разблокирования входа в КС никому не были нанесены телесные повреждения, и сотрудники милиции ни к кому не применяли специальные средства. Эти свои слова он аргументировал тем, что никто из людей, которые находились возле КС, не обратился в милицию. По словам В.ФАТХУТДИНОВА, после того, как ситуацию удалось решить, то есть разблокировать роботу КС, поступила информация о том, что якобы есть угроза нанесения телесных повреждений судье С.СТАНИК.