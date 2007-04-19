Коалиция предложит Ющенко найти себе другого Наливайченко

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны намерен предложить Верховной Раде рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в должности и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета Юрий САМОЙЛЕНКО (фракция Партии регионов).

По его словам, соответствующее предложение комитета будет оформлено уже сегодня.

В частности, по словам Ю.САМОЙЛЕНКО, комитет будет предлагать чтобы Верховная Рада обратилась к Президенту с тем, чтобы он рассмотрел возможность назначить и.о. председателя СБУ другую кандидатуру.

По его словам, такая позиция комитета связана с тем, что в последнее время СБУ «втягивается в политические разборки». В частности, по его словам, в комитет поступила информация, что СБУ обращалась в ЦИК с просьбой оформить для своих 5 сотрудников пропуска в помещение ЦИК. «Что представителям СБУ делать в ЦИК?», - спросил Ю.САМОЙЛЕНКО.

Кроме того, он напомнил, что 16 апреля СБУ и, в частности, и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО, была обнародована информация о якобы получении взятки одним из судей КС, а также информация о том, что ближайшие родственники этого судьи имеют в своем распоряжении имущество на сумму свыше 12 млн. дол.

Ю.САМОЙЛЕНКО отметил, что СБУ согласно действующему законодательству не имела права собирать и распространять такую информацию без согласия на то конкретного лица.

Первый заместитель председателя комитета отметил, что вчера у него состоялась встреча с В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в ходе которой и.о. председателя СБУ был приглашен принять участие в заседании комитета нацбезопасности и обороны, которое состоялось сегодня. По его словам, еще вчера В.НАЛИВАЙЧЕНКО дал свое согласие, а уже сегодня в комитет поступило письмо, в котором указывалось, что В.АЛИВАЙЧЕНКО не будет принимать участие в заседании комитета, поскольку согласно указу Президента полномочия ВР досрочно прекращены. В связи с чем, сказал народный депутат, комитет и будет просить ВР рассмотреть этот вопрос на своем заседании.